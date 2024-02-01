Kadın kuaförü çırağına cinsel istismardan tutuklandı

Kız çocuğu, Hasan E.'nin kendisine dokunduğunu, öptüğünü ve iş yerinde kendisini sıkıştırarak cinsel taleplerde bulunduğunu ailesine anlattı. Ailesi, bu durumu Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi ve şikayetçi oldu. Pedagog eşliğinde ifade veren çocuk, ‘ustası’ Hasan E.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirtti. Savcının talimatı üzerine Hasan E., gözaltına alındı ve kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Ancak, mahkeme Hasan E.'yi tutuklama kararı verdi.



Bu olayın ardından, Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi, Hasan E.'nin yanında beceri eğitimi gören diğer iki çıraklık öğrencisinin iş yerindeki sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği bilgisi alındı.