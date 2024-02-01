Kadın kuaförü çırağına cinsel istismardan tutuklandı

Kaynak: DHA
Kadın kuaförü çırağına cinsel istismardan tutuklandı
Zonguldak’ta kadın kuaförü H. E., yanında çırak olarak eğitim gören 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. 45 yaşındaki H. E., ifadesinde kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Kız çocuğu, Hasan E.'nin kendisine dokunduğunu, öptüğünü ve iş yerinde kendisini sıkıştırarak cinsel taleplerde bulunduğunu ailesine anlattı. Ailesi, bu durumu Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi ve şikayetçi oldu. Pedagog eşliğinde ifade veren çocuk, ‘ustası’ Hasan E.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirtti. Savcının talimatı üzerine Hasan E., gözaltına alındı ve kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Ancak, mahkeme Hasan E.'yi tutuklama kararı verdi.

Bu olayın ardından, Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi, Hasan E.'nin yanında beceri eğitimi gören diğer iki çıraklık öğrencisinin iş yerindeki sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği bilgisi alındı.

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