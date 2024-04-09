Kadının kocası evi bastı. Balkondan aşağıya donla kaçtı. Alt kattaki teyze süpürgeyle girişti

Videoda, sevgilisinin kocası tarafından evde yakalanan bir adamın, çarşafları birleştirerek yaptığı improvizasyon bir ip ile kaçışı görüldü.

Bu komik kaçış sahnesi, sosyal medyada hızla yayılarak birçok kullanıcının dikkatini çekti.

Yurt dışında çekildiği düşünülen bu videoda, ismi bilinmeyen bir adamın, sevgilisinin kocası eve ansızın geldiğinde, panik içinde bir kaçış yolu aradığı görülüyor.

Adamın, çarşaflardan oluşturduğu ilkel bir ip merdiveni kullanarak balkondan aşağı inmeye çalıştığı anlar, izleyenler için adeta bir aksiyon filmi sahnesini andırdı.

Ancak olayın en ilginç yanı, alt katta oturan yaşlı bir kadının, balkona çıkıp elindeki süpürgeyle kaçmaya çalışan adama vurması olmasıyla dikkat çekti.

Bu beklenmedik tepki, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla konuşulan bir konu haline geldi.