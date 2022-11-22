Ölen kadının ruhu geri döndü güvenlikçi tekerlekli sandalyeye oturttu

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, Arjantin'in Buenos Aires Şehri'nde bulunan Finochietto Sanatorium Hastanesi'nde, birkaç gün önce ölen kadının hastaneyi ziyaret ettiği iddia edildi. Kamera kayıtlarındaki görüntüler, herkesi şok etti.

Söz konusu görüntülerde hastanenin güvenlik görevlisi otomatik kapı açılınca kapıya odaklanıyor. Kadın ile bir şeyler konuştuğu ileri sürülen güvenlik görevlisi girilmez anlamına gelen güvenlik çemberini açarak kadını içeriye alıyor. Bir süre sonra ise yaşlı kadını tekerlekli sandalyeye oturtuyor. Koluna girdiği kadını yürüterek doktorun odasına götürüyor ve görev yerine hareket ediyor.

DOKTORUN ODASINDAN ÇIKMADI

Kadın uzun süre odadan çıkmayınca güvenlik görevlisi durumu hemşirelere bildirdi. Hemşireler ve güvenlik görevlileri doktorun odasına kontrol etti fakat kimseyi bulamadı. Hemşireler bunun üzerine güvenlik görevlisine kadının ismini sordu.

Güvenlik görevlisinin söylediği isimdeki kadının hastanenin kayıtlarında birkaç önce öldüğü tespit edildi. Daha sonra hastanenin güvenlik kamerası görüntülerine bakıldı. Görüntülerde güvenlik görevlisinin ölen kadının ruhu ile konuştuğu ileri sürüldü, fakat kadının görüntüsü kameraya yansımadı.

YETKİLİLER ŞOK GEÇİRDİ

Hastane yetkilileri, olay karşısında büyük şok yaşadıklarını, ölen hasta ile isim ve soy isim benzerliği olan hiç kimsenin hastaneye gelmediğini, bu nedenle güvenlik görevlisi ile konuşan kişinin bir hafta önce ölen kadının ruhu olduğunu tahmin ettiklerini dile getirdi.

Herkes bu görüntülerin gerçek mi yoksa güvenlik görevlisinin tek başına sergilediği bir oyun mu olduğunu merak ediyor. Ama görüntüler milyonlarca tık alarak gündeme oturdu.