Kadınlar Narin Güran için İstanbul'da yürüdü: "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz"

“Narin Güran nerede?” ve “Narin’e ne oldu?” yazılı pankartlar taşıyan grup, "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz" ve "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganları atarak Galata Köprüsü üzerinden Karaköy’e polis eşliğinde yürüdü.

Karaköy İskelesi'nde yapılan basın açıklamasında, Narin Güran’ın kaybolma sürecinin yıllardır bulunamayan Gülistan Doku olayı ile benzerlik taşıdığı vurgulandı. Platform üyeleri, olayın üstünün örtülmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "Devlet, vatandaşını sürekli gözetlemek için teknolojiyi kullanırken, küçük bir köyde kaybolan bir çocuğu bulamıyor mu, yoksa bulmak istemiyor mu?" şeklinde tepki gösterdi.

Narin Güran’ın bulunması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için etkin bir soruşturma yürütülmesi gerektiği ifade edilerek, Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu'nun olayın takipçisi olacağı belirtildi.