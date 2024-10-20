Kadınlar T20 Dünya Kupası'nın şampiyonu Yeni Zelanda oldu

Yeni Zelanda, Kadınlar T20 Dünya Kupası'nda, Güney Afrika'yı 32 koşu farkla yenerek şampiyon oldu. Turnuvaya 10 maçlık bir mağlubiyet serisi ile gelen Yeni Zelanda, bu başarıyla tarihindeki ilk T20 kupasını kazandı. İlk yarıda önde giden Yeni Zelanda, 159 koşuluk hedefe ulaşmaya çalışan Güney Afrika'nın güçlü bir başlangıç yapmasına izin vererek 51-0'a ulaştı. Ancak, Yeni Zelanda'nın sporcusu Melie Kerr, 3-24'lük performansıyla turnuvanın en çok wicket alan oyuncusu oldu. Kerr ayrıca, 38 topda 43 koşu atarak takımının toplamda 158-5 yapmasına önemli katkı sağladı.

Güney Afrika, 11. overde 53-2 iken zor anlar yaşadı; ancak kaptan Laura Wolvaardt'ın 33 koşusuna rağmen, diğer oyuncuların düşük skorlar alması, takımı zor durumda bıraktı. Güney Afrika, üst üste ikinci kez finalde kaybederken, Yeni Zelanda'nın zaferi, Suzie Bates ve kaptan Sophie Devine gibi deneyimli oyuncular için mutluluk gözyaşlarıyla taçlandı. Bu şampiyonluk, kadın ve erkek turnuvalarında eşit ödül parası verilen ilk yıl olmasıyla da dikkat çekti.