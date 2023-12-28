Kadınlara müjde. Regl (Aybaşı) düzenli olmasını sağlayan ot ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Deniz Dallı
Kadınlara müjde. Regl (Aybaşı) düzenli olmasını sağlayan ot ortaya çıktı
Kadınların korkulu rüyası olan aybaşı kanamalarının düzenli olmasını sağlayan kabakulak otu dikkatlerden kaçmadı.

İnsanlar, sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yönelmesi sürüyor. Bu süreçte birçok bitkinin faydalarını keşfettiği biliniyor. Bu bitkilerden birinin de kabakulak otu olması dikkat çekti.

Kabakulak otunun aybaşı kanamalarının düzenli olmasını sağladığının ortaya çıkması kadınlara müjde olarak değerlendirildi.

ADET KANAMALARI NEDİR?

Adet kanamaları her kadında ergenlik sürecinden başlayan ve menopoz sürecine kadar devam eden fizyolojik bir olay olduğu biliniyor.

Adet döngüsü olarak da ifade edilen bu süreç, rahimin iç yüzeyinde yer alan doku ve damarların bir miktar kan ile beraber vücut dışına atılması durumu olduğunun altı çizildi.

Adet döngüsü kanamaları sağlıklı olan bir kadında her 28 günde bir gerçekleşen bir olay olmasıyla dikkat çekti.

KABAKULAK OTU NASIL KULLANILIR?

Âdet zorluğunda âdet söktürmek, idrar zorluğunda idrar söktürmek için faydalı bir ottur.

Bu ot, 10-15 gram bir litre suda kaynatıldıktan sonra sabah ve akşam birer bardak içilmesi tavsiye edildi.

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