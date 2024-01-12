Kadınları falakaya yatıran kargocuya ceza indirimi. Türkiye’nin günlerce konuştuğu olayda yeni gelişme

Kayseri'de bir kargo şirketinde çalışan Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınlarla para karşılığı anlaşarak falakaya yatırıp o anları da kayıt altına aldı.

“Güzel” dediği kadınlara 500 TL, “çirkin” dediklerine 250 TL ödeme yaptığı öne sürülen ve evine çağırıp, gözlerine uyku bandı takarak, ayaklarını kelepçe ve eşarp ile bağlayıp falakaya yatıran Erkan T., benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının suç duyurusu sonrasında gözaltına alındı.

HAPİS CEZASI ALDI

Erkan T. hakkında eşi H.T.’ye eylemleri nedeniyle eşe karşı eziyet çektirme suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, müstehcenlik suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kayseri 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı.

Davanın geçen yıl nisan ayında görülen 3’üncü duruşmasına sanık Erkan T., müstehcenlik suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, eşe karşı eziyet suçundan ise delil yetersizliğinden beraat etti.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDU

Sanık Erkan T.’nin avukatı Ahmet Bozkurt, karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı.

Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7’nci Ceza Dairesi, yaptığı inceleme sonrası sanığa verilen cezanın hukuka aykırı şekilde verildiğini belirterek, bozma kararı verdi. Dosya, yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderildi.

CEZASINDA İNDİRİM UYGULANDI

Bozma kararı sonrası Kayseri 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılaması yapılan Erkan T. duruşmaya katılmazken, avukatı Bozkurt salonda hazır bulundu.

Bozma kararına aleyhlerine olan hususları kabul etmediklerini belirten avukat Bozkurt, “Suçun yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatindeyiz. Müvekkilin bu videoları, kendi telefonunda taşıdığına dair dosyada veri yoktur. Bu nedenle bu suçtan beraatini istiyoruz.” dedi.

Mahkeme hakimi, Erkan T.’yi, müstehcenlik suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.