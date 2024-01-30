Kadınların bıçaklı sopalı meydan savaşı. Mahalleliye dehşet yaşattılar

Kaynak: İHA
Kadınların bıçaklı sopalı meydan savaşı. Mahalleliye dehşet yaşattılar
Gaziantep'te iki grup arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada küfürler havada uçuştu. O anlar kameraya yansıdı.

Gaziantep merkez Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi'nde henüz sebebi bilinmeyen ve iki grup kadın arasında kavga başladı.

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Sopa ve bıçakların da karıştığı kavgada küfürler havada uçuştu.

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Bıçaklı ve sopalı kavgada tesadüfen yaralanan oldu. Kadınlardan birinin elinde bıçak, birinin elinde ise sopa olması gözlerden kaçmadı.

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Bu sırada elinde sopa ve bıçak olan kadınlar etrafa saldırdı.

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Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis gönderilirken mahalle sakinleri kadınları sakinleştirmeye uğraştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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