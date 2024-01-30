Kadınların bıçaklı sopalı meydan savaşı. Mahalleliye dehşet yaşattılar

Gaziantep merkez Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi'nde henüz sebebi bilinmeyen ve iki grup kadın arasında kavga başladı.

Sopa ve bıçakların da karıştığı kavgada küfürler havada uçuştu.

Bıçaklı ve sopalı kavgada tesadüfen yaralanan oldu. Kadınlardan birinin elinde bıçak, birinin elinde ise sopa olması gözlerden kaçmadı.

Bu sırada elinde sopa ve bıçak olan kadınlar etrafa saldırdı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis gönderilirken mahalle sakinleri kadınları sakinleştirmeye uğraştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.