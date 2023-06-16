Kadınların saç saça baş başa kavgası

Küçükçekmece’de, iki grup kadın sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti. Birbirlerini de tekmeleyen kadınları vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Kadınların saç saça baş başa kavgası

İHA'nın haberine göre, olay, dün gece saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ticari taksiden inen anne ve kız ile 4 tane kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle anne ve kızı diğer kadınların saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kadınlar birbirlerinin saçlarını çekip tekme ile birbirlerine saldırdı.

Bir süre sonra ayrılan kadınlar birbirinden şikayetçi olmazken, o anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

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