15 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesinde nasıl ibadet etmeliyiz?

Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesinde nasıl ibadet etmeliyiz?

İslam alemi için önemli bir yeri olan Kadir Gecesi Pazartesi akşamı idrak edilecek. Bu hayırlı gecede ibadet etmek isteyenler Kadir Gecesinde nasıl ibadet edilmesi gerektiğini merak ediyor. Peki, Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesinde nasıl ibadet etmeliyiz?

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 16:30
Takip Et

Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesinde nasıl ibadet etmeliyiz?

Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesinde nasıl ibadet etmeliyiz?
+
Aa
-

Ramazan Bayramından önce Kadir Gecesi idrak edilecek. İslam alemi için önemli olan Kadir Gecesinde hangi duaların okunması ve nasıl ibadet edilmesi gerektiği araştırılıyor. Peki, Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesinde nasıl ibadet etmeliyiz?

Kadir Gecesi ibadetleri ve duaları aracılığıyla bu gecenin eda edileceği 17 Nisan Pazartesi gecesini en güzel şekilde tamamlamak isteyen vatandaşlar, dini kaynaklarda yer alan bilgileri sorguluyor. Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.

Kadir Gecesi'nin önemi, Kur'an-ı Kerim'in ramazanda, o gecede nazil olmaya başlamasıyla ilgilidir. Kadir Gecesi'nin önemi, insanlığın ve bahusus Müslümanların insanlık için hidayet kitabı olan Kur'an ile tanışmaları ve muhatap olmaya başlamalarından gelmektedir.

 Müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.

KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

-Namaz borcu olanların mübarek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

- Kur’an-ı Kerîm okumak

- Tövbe istiğfar etmek

- Salat u selam getirmek

- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

- Allah’ı çokça zikretmek

- Sadaka vermek

KADİR GECESİ’NDE NELER YAPILIR?

Temel olarak Kadir Gecesi’ni; yatsı namazını camide kılmak, tövbe ve istiğfar etmek, salât ve selam getirmek, dua ve zikretmek, Kur’ân okumak, namaz kılmak, hayır ve hasenat yapmak suretiyle değerlendirebiliriz.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
1
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
2
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
3
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
4
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
5
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
6
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları
7
﻿İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları
﻿İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları
﻿Kerem'in frikik golü meyveleri vermeye başladı. Galatasaray'ın Florya'da kullandığı teknoloji şaşırttı
﻿Kerem'in frikik golü meyveleri vermeye başladı. Galatasaray'ın Florya'da kullandığı teknoloji şaşırttı
﻿Kerem'in frikik golü meyveleri vermeye başladı. Galatasaray'ın Florya'da kullandığı teknoloji şaşırttı
﻿Eski eş ile sular durulmuyor. Komedyen Okan Karacan gözaltına alındı
﻿Eski eş ile sular durulmuyor. Komedyen Okan Karacan gözaltına alındı
﻿Eski eş ile sular durulmuyor. Komedyen Okan Karacan gözaltına alındı
﻿Nijerya'da terör örgütü Boko Haram saldırdı. 9 sivil hayatını kaybetti
﻿Nijerya'da terör örgütü Boko Haram saldırdı. 9 sivil hayatını kaybetti
﻿Nijerya'da terör örgütü Boko Haram saldırdı. 9 sivil hayatını kaybetti
﻿200 basamaklı kestirme yol
﻿200 basamaklı kestirme yol
﻿200 basamaklı kestirme yol
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.