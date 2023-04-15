Ramazan Bayramından önce Kadir Gecesi idrak edilecek. İslam alemi için önemli olan Kadir Gecesinde hangi duaların okunması ve nasıl ibadet edilmesi gerektiği araştırılıyor. Peki, Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesinde nasıl ibadet etmeliyiz?

Kadir Gecesi ibadetleri ve duaları aracılığıyla bu gecenin eda edileceği 17 Nisan Pazartesi gecesini en güzel şekilde tamamlamak isteyen vatandaşlar, dini kaynaklarda yer alan bilgileri sorguluyor. Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.

Kadir Gecesi'nin önemi, Kur'an-ı Kerim'in ramazanda, o gecede nazil olmaya başlamasıyla ilgilidir. Kadir Gecesi'nin önemi, insanlığın ve bahusus Müslümanların insanlık için hidayet kitabı olan Kur'an ile tanışmaları ve muhatap olmaya başlamalarından gelmektedir.

Müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.

KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

-Namaz borcu olanların mübarek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

- Kur’an-ı Kerîm okumak

- Tövbe istiğfar etmek

- Salat u selam getirmek

- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

- Allah’ı çokça zikretmek

- Sadaka vermek

KADİR GECESİ’NDE NELER YAPILIR?

Temel olarak Kadir Gecesi’ni; yatsı namazını camide kılmak, tövbe ve istiğfar etmek, salât ve selam getirmek, dua ve zikretmek, Kur’ân okumak, namaz kılmak, hayır ve hasenat yapmak suretiyle değerlendirebiliriz.