Kafasına göre ücret talep eden taksici, kameraya alındığını fark edince yolcuya saldırdı

Ortaköy’de bir taksici, Taksim’e gitmek isteyen müşterisinden, taksimetre açmadan 250 lira ücret talep etti. Yolcu ise yolculuk esnasında taksiciyi görüntüye alınca, taksici durumu fark edip motor ışığı yanıyor diyerek arabayı durdurdu. Yolcu kendisini kayda aldığını söyleyince taksici yolcuya saldırdı. Yaşananlar gencin kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Kafasına göre ücret talep eden taksici, kameraya alındığını fark edince yolcuya saldırdı

Ortaköy’de bir taksici, Taksim’e gitmek isteyen müşterisinden, taksimetre açmadan 250 lira ücret talep etti. Yolcu ise yolculuk esnasında taksiciyi görüntüye alınca taksici durumu fark edip motor ışığı yanıyor diyip durdu. Yolcu kendisini kayda aldığını söyleyince taksici yolcuya saldırdı. Yaşananlar gencin kamerasına yansıdı.

Beşiktaş Ortaköy’de saat 02.00 sıralarında yaşanan olayda bir genç, Beyoğlu Taksim’e gitmek için taksi durdurdu. Taksici taksimetreyi açmadankendisinden 250 lira ücret talep etmesi üzerine önce şaşıran genç, ardından 34 TFH 54 plakalı araca bindi.

HEM TAKSİMETRE AÇMADAN 250 LİRA İSTEDİ HEM DE SALDIRDI

Kısa bir mesafe ilerledikten sonra şoför, görüntülendiğini fark edince motor ışığının yandığını iddia ederek durdu. Ardından kayıt alan genç, şoföre başından beri kendisini kayıt aldığını, taksimetre açmadığını ve 250 liraya kendisini götürdüğünü söyledi. Bunun üzerine şoför, kendisini görüntüleyen gence saldırdı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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