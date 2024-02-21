Kafe ve restoranlarda bunu yaparken dikkat. 'Banka hesap bilgileriniz çalınabilir, eviniz soyulabilir, çocuğunuz kaçırılabilir'

Halka açık, şifresiz wi-fi ağları herkes tarafından kullanılan bir telefon ayarı olarak karşımıza çıkarken bu ağların hızlı bir şekilde büyümesi pek çok kişi için büyük bir kolaylık sağlasa da ciddi riskleri de barındırmaktadır.

Bir kafede otururken güvenli olduğu düşünülen internet ağına bağlanıldığında tüm verilerin siber dolandırıcıların eline geçmesi ihtimali söz konusu. Her geçen gün artan şeytani ikiz saldırısından korunmak için hangi yöntemler uygulanmalı? İşte cevabı...

ŞEYTANİ İKİZ SALDIRISI NEDİR?

Siber Güvenlik Uzmanı Gökhan Say "Hackerlar her zaman o bilgisayarlara, telefonlara almak istediklerini, elde etmek istediklerini ele geçirmek için, sızmak istedikleri noktalara sızmak için tek bir açığın peşindedir" dedi.

"HACKERLAR İKİ YÖNTEM KULLANIYOR"

Say "İki tane yöntem kullanıyorlar aslında bu noktada bakıldığında. Bir, mevcut bir takım kafelerin, restoranların herhangi bir kamuya açık alandaki, ortamdaki sistemlerin, wi-fi'ların hack edilmesi" dedi. Diğer saldırı yöntemi ise 'şeytani ikiz saldırısı'.

Say "Bir takım kamuya açık ağları taklit ediyorlar yani onlara benzer bir takım isimler kullanıyorlar. Ve ondan sonra yapmaları gereken şey sadece kurbanların o ağlara bağlanmasını beklemek" dedi.

Vatandaşlar "Kafe, restoran, dışarıda herhangi bir otel veya banka wi-filerini kullanıyoruz" dedi. Ancak bu ağlara bağlanıldığında tüm bilgilerinin siber korsanların eline geçtiğinden habersizdi.

"EVİNİZİN SOYULMASINA, ÇOCUĞUNUZUN KAÇIRILMASINA KADAR GİDEBİLİR"

Say "Kimlik bilgilerinizin çalınmasına, hesap bilgilerinizin çalınmasına, banka hesap numaralarınızın ele geçirilmesine neden olabilecek hatta sizinle ilgili lokasyon bilgisine kadar çünkü mikrofonunuza, kameranıza, telefonunuza ulaşma şansı veriyorsunuz artık hackerlara... Bu noktada evinizin soyulmasına, Allah korusun çocuğunuzun kaçırılmasına kadar gidebilecek bir takım saldırıları ne yazık ki görüyoruz." İfadelerini kullandı.

RİSKİ AZALTMAK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Siber Güvenlik Uzmanı Gökhan Say "Tabii ki bilgisayarlarınızda, telefonlarınızda gerekli güvenlik önlemlerini alıyor olmanız lazım. Yani her zaman güncel olmalı üzerindeki yazılımlar. Bununla beraber sadece bir antivirüs kullanmanız yetmez, bu hepsi bir arada dediğimiz internet güvenliğini sağlayan içinde firewall antivirüs pek çok yazılımı birleştiren bir takım yazılımlar var. Bunları kullanıyor olmanız son derece önemli. Ve iki faktörlü doğrulama yazılımları da bu noktada çok çok önemli." dedi.