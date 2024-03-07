EFT dahil tüm para transferleri tek tek inceleniyor. Banka hesaplarınızı acele kontrol edin

Dolandırıcılık yapan, terörü finanse eden, yasa dışı bahis işleri yapan ve kara para aklayan şahıslar, parayı yasal olarak Türkiye’ye sokabilmek için başkalarının banka hesaplarını belirli ücretler karşılığında kiralıyorlardı. Bu yöntemle ciddi tutarlarda paraların sisteme sokulduğu belirtiliyor.

Ekonomi Gazetesi’nden Vergi Uzmanı Abdullah Tolu’nun köşe yazısında yer alan habere göre, bazı kayıt dışı çalışan şirketler, kendi personeli, arkadaşları veya yakın çevresindeki kişiler adına bankalarda hesap açarak/açtırarak, kayıt dışı paralarını bu hesaplar üzerinden tahsil ettiği, bu kapsamdaki ödemelerini de yine bu hesaplardan yaptığı ortaya çıktı.

HESAP SAHİPLERİNİN HABERİ OLMADAN PARA GİRİŞ ÇIKIŞI YAPIYORLAR

Bu yöntemle devletten vergi de kaçıran bu şirketler, banka hesaplarına ciddi tutarlarda para giriş - çıkışları yapıyor. Hesabın asıl sahibi olan kişilerinin büyük bir bölümünün banka hesaplarının bu şekilde kullanıldığından haberi bile yok. Banka hesaplarının kiralanması karşılığında da, hesap sahibi vatandaşlara her kullanım başına veya aylık olarak belli bir tutarda para ödeniyor.

GENELLİKLE DAR GELİRLİ VATANDAŞLARI HEDEF ALIYORLAR

Başka kişilerin adına açılan bu hesaplara yüklü tutarlarda para giriş çıkışları yapılıyor, bu hesaplar aracılığıyla da farklı kişilere farklı tutarlar transfer ediliyor. Bazı hesap sahibi kişilerin banka hesaplarının bu şekilde kullanıldığından haberi bile olmuyor. Özellikle öğrenciler, işsizler, ev hanımları, emekliler gibi dar gelirli kişilerin banka hesapları kiralanmak suretiyle başkaları tarafından kullanılıyor.

TÜM PARA TRANSFERLERİ TEK TEK İNCELENİYOR

Banka hesaplarını başka kişilere kullandırdığı belirlenen bu kişiler adına “komisyonculuk faaliyeti üzerinden vergi mükellefiyeti tesis ediliyor ve banka hesaplarındaki havale ve EFT başta olmak üzere tüm para transferleri teker teker inceleniyor.

BANKALARA DURUMU ÖNCEDEN BİLDİRENLER CEZA ALMIYOR

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunu’na göre başkasının banka hesaplarını kullanmak suç. Sonucunda hapis cezası veya adli para cezası verilebiliyor. Fakat banka hesaplarını başkalarına kullandıran kişiler, bu durumu başlangıçta bankalara itiraf ettiği takdirde, bu suçu işlememiş sayılıyor ve herhangi bir cezaya çarptırılmıyor.

Danıştay’ın konuyla ilgili kararı netleşti. Danıştay, kendisine yansıyan bir olayla ilgili olarak verdiği kararda banka hesaplarının başkalarına kullandırılması işleminin ticari faaliyet, elde edilen kazancın ticari kazanç olarak kabul edilmesi ve vergilendirilmesi gerektiği şeklinde karar verdi.

Söz konusu karar ise şu şekilde açıklandı:

“Davacının banka hesaplarını başkalarına kullandırdığının kendi beyanıyla sabit olduğu, banka hesaplarında dava konusu 2015 yılında gerçekleşen para transferlerinin toplam tutarının 118.019.952,32 TL gibi yüksek bir tutar olduğu, anılan yılda herhangi bir mükellefiyet kaydı ve ticari faaliyetinin olmadığı, yüksek tutarda para alınan ve gönderilen şahısları tanımadığı, hesaplarını yanında çalıştığı kişiye ücretini artırması karşılığında ve arkadaşlık ilişkisinin gereği olarak kullandırdığı yönündeki beyanlarının iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması niteliğini taşıdığı, buna göre 213 sayılı Kanun'un 3’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ispat külfeti kendisine düşen davacının anılan durumu kanıtlayacak nitelikte herhangi bir bilgi veya belge sunamadığı da dikkate alındığında, banka hesaplarını komisyon karşılığında belgesiz ticarete aracılık etmek için süreklilik arz eden şekilde başkalarına kullandırılması faaliyetinin ticari faaliyet olarak kabul edilmesi ve vergiye tabi tutulması gerekir.” (Danıştay 9. Dairesi’nin 15.11.2023 tarihli ve E.2022/224, K.2023/4598 sayılı Kararı).