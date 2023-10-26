Kafeden 22 bin liralık hırsızlık iddiası

İstanbul Kartal’da Cahit Gülenyüz'e ait kafeye ara sıra giden Hayrullah T., iddiaya göre iş yerinin giderleri için ayrılan 22 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. Hayrullah T.'nin kafeden kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: DHA
Kafeden 22 bin liralık hırsızlık iddiası

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi, Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Cahit Gülenyüz, iş yerinin faturaları ve giderlerinin ödenmesi için kızına yaklaşık 22 bin lira verdi. Kafeye gelen Gülenyüz'ün kızı çantasını masaya bıraktı. O sırada kafeye sık sık gelen Hayrullah T. içeri girerek bir masaya oturdu. İş yerine gelen simitlerin parasını ödemek için çantasından para alan Gülenyüz'ün kızı, bir süre sonra çantasındaki paraların olmadığını farketti. Daha sonra güvenlik kamera görüntülerini izleyen Gülenyüz, aynı anlarda Hayrullah T.'nin kafeden koşarak kaçtığını gördü. Gülenyüz, Hayrullah T.'nin parayı çaldığını iddia ederek polise giderek şikayetçi oldu. Hayrullah T.'nin iş yerinden koşarak gittiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Müşterisi tarafından soyulduğunu iddia eden Cahit Gülenyüz, "Kızım aradı beni, 'Baba Hayrullah bizim paramızı çaldı.' dedi. Nasıl çaldı diye sordum. 'Baba, biz simit alacaktık. Mecbur çantayı açınca çocuk orada yan masada yüklü parayı gördü.' dedi. Elektrik faturası da vardı. Toplam 22 bin lira falan. O yüzden çantasına koydum, sabah götürün dedim. Kartal'da herkes kendisini tanıyor. Genç çocuktur. Buraya gelirdi. Yeri geldiğinde biz karnını doyuruyorduk. Müşterimdi ben oradan tanıyorum. Hatta birkaç defa arkada bahçede yattı. Ben yatmasına izin vermedim. Sorumluluğu ağırdır başına bir şey gelir. Kamera görüntülerini aldık. Kendisini arıyoruz telefona bakmıyor. Şikayetçi oldum. Mesaj atarak 'Bak Hayrullah genç çocuksun dışarıda kalıyorsun. Paran yoktur, insanlık hali. Paranın hepsini harcamamışsındır. İhtiyacımız var bizi mağdur ettin. Para sendeyse parayı birine teslim et. Söz sana bir şey yapmayacağım. Polis defterini de kapatacağım' dedim. Paramın bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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