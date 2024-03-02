‘Kafes-50’nin Hatay ayağında 18 tutuklama

Kaynak: AA
‘Kafes-50’nin Hatay ayağında 18 tutuklama
"Kafes-50" operasyonu kapsamında Hatay merkezli 8 ilde depremzedelere dağıtılması gereken ilaçları dağıtmadıkları halde sahte evrak ve faturalarla dağıtılmış gösterip ödeme aldıkları tespit edilen 28 zanlıdan 18'i tutuklandı.

Hatay’da depremzedelere ilaç dağıtması gereken ancak bunu yapmadan sahte belge ve fatura düzenleyerek para alan 28 kişi, “Kafes-50” operasyonuyla yakalandı. Bu kişilerden 18’i, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı tarafından 29 Şubat’ta düzenlenen operasyon sonrası adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Diğer 10 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Bu kişilerin örgüt liderleri olduğu iddia edilen B.Ç. ve M.Ç. ile 2 doktor, 8 eczacı, 2 ecza deposu sorumlusu, 2 sağlık personeli olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Şubat’ta sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde gerçekleştirilen “Kafes-50” operasyonlarında toplam 37 organize suç örgütü üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, Hatay’da yakalanan 28 kişinin, depremzedelere ilaç dağıtmadıkları halde sahte belge ve fatura ile dağıttıklarını göstererek para aldıklarını, bu yolla devlete yaklaşık 2 milyar 250 milyon lira zarar verdiklerinin tespit edildiğini, bu tespitin TİTCK, SGK ve jandarma tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

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