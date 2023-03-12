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Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli personel alacağını duyurdu

Kafkas Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, sözleşmeli personel alınacaktır.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 14:59
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Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli personel alacağını duyurdu

Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli personel alacağını duyurdu
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemizin çeşitli birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2022 yılı KPSS (B) grubu puana göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılarında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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