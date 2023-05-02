Kaftancıoğlu: Biraz önce aldığım bir telefonla seçimi ilk turda bitirmemiz gerektiğini bir kez daha hissettim

Türkiye 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimler için geri sayım devm ederken, muhalefet ‘Seçimi 1. turda bitirmeliyiz’ vurgusunu tekrar ediyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da deprem bölgesinden bir telefon aldığını ifade ederek “Seçimi 1. turda bitirmemiz gerektiğini bir kez daha hissettim” dedi.

Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şöyle yazdı:

“Biraz önce aldığım bir telefonla seçimi 1. turda bitirmemiz gerektiğini bir kez daha hissettim ve 13 gün boyunca uyumadan çalışacağız çünkü deprem bölgesindeki vatandaşlarımız hala çok mağdur, perişan ve onlara yaşatacağımız ekstradan bir gün daha olmaz, olamaz, olmamalı!

'Başkan niye böyle yazdı bir şey mi oldu?' diye soranlar olmuş.

Daha ne olsun ki? hala bölgede olup barınacak yeri olmayanlar, çocuğu okula gidemeyenler, mallarına ahır ve muhatap bulamayanlar… Daha ne olsun ki?

Kara propagandaya ayırdıkları bütçeyi buraya yönlendirseler iş bitmişti:(”