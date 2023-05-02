Kamu binası içinde AKP’nin seçim reklamı yayınlandı. Rezalet

AKP'li Sultangazi Belediye binasındaki ekranlarda AKP’nin seçim reklamları yayınlandı.

Kamu binası içinde AKP’nin seçim reklamı yayınlandı. Rezalet

Seçime 14 gün kala propagandalar ve seçim çalışmaları son sürat devam ediyor.

Birgün’ün haberine göre, İstanbul'da AKP’li Sultangazi Belediyesi’nin binasında vergi ve harç ödemesi gibi işlemleri yaptığı veznelerin bulunduğu alanlardaki ekranlarda AKP logolu ve AKP’nin seçim sloganlarının yer aldığı görseller yer verildi.

Ekranlarda, “Doğrusu AK Parti”, “Doğru Zaman Doğru Adam” gibi AKP’nin seçim sloganlarıyla AKP’nin 7 Mayıs tarihinde düzenleyeceği İstanbul mitinginin çağrı reklamları yayınlanıyor.

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CAMİYE ERDOĞAN FOTOĞRAFI ASILDI

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa gündem oldu.

Kayhan Mahallesi’nde bulunan Ahmet Dai Cami’nin duvarına Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait bir fotoğrafı asıldı.

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