Kağıthane’de hırsız dayak yediği kişilerden şikâyetçi oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Kağıthane’de yılbaşı gecesi motosiklet çalmaya çalışan zanlı, motosikletin sahibi ve arkadaşı tarafından suçüstü yakalandı. Motosiklet sahibi ve arkadaşı, hırsızı tekmeyle ve yumrukla dövdü. Şüpheli karakolda kendisini dövenlerden şikayetçi oldu.

Olay, 1 Ocak sabahı saat 05.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Efe A. (22) ve arkadaşı Efe B. (21) yılbaşı eğlencesi için ofiste biraraya geldi. İlerleyen saatlerde bir şüpheli ofis önünde park halinde bulunan motosikletin yanına geldi. Cebinden anahtarı çıkaran şüpheli motosikleti çalıştırmak istedi.

Kağıthane’de hırsız dayak yediği kişilerden şikâyetçi oldu

Efe A. ve Efe B. bu sırada ofisteki güvenlik kamerasından motosikletin yanına bir kişinin yaklaştığını fark etti. Hemen dışarı çıkan iki arkadaştan Efe A. şüpheliye yumruk attı. Yere düşen şüpheli Efe A. ve Efe B. tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane’de hırsız dayak yediği kişilerden şikâyetçi oldu

KENDİSİNİ DARBEDENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Efe A., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine şüpheliyi teslim etti. Emniyete götürülen Engin Y.'nin (27) poliste benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Motosiklet sahibi Efe A., şüpheliden şikayetçi olmadı.

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Ancak şüpheli Engin Y. darp raporu alarak kendisini döven Efe A. ve Efe B.'den şikayetçi oldu. Bunun üzerine Efe A. ve Efe B. ifadelerinin alınmasının ardından haklarında "Kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan Efe A. ve Efe B. savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Kağıthane’de hırsız dayak yediği kişilerden şikâyetçi oldu

Kağıthane’de hırsız dayak yediği kişilerden şikâyetçi oldu

Kağıthane’de hırsız dayak yediği kişilerden şikâyetçi oldu

Kağıthane’de hırsız dayak yediği kişilerden şikâyetçi oldu

Kağıthane’de hırsız dayak yediği kişilerden şikâyetçi oldu

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