Kahraman kaptan. Türk kaptan 120 mülteciyi ölümden kurtardı

Beks Gemi İşletmeciliği yönetimindeki Beks Bodrum tanker gemisi, Tunus-Malta arasında seyir halindeyken batmak üzere olan mülteci teknesine fark etti.

Geminin kaptanının mürettebatı bilgilendirilmesinin ardından boğulmak üzere olan 120 mültecinin bulunduğu tekneye yardım seferberliği başladı.

Geminin mürettebatı, mültecileri gemiye alarak gıda yardımında bulundu.

Ölüm kalım mücadelesinin yaşandığı o anlar bir gemi mürettebatı tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.