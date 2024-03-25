Kahraman kaptan. Türk kaptan 120 mülteciyi ölümden kurtardı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kahraman kaptan. Türk kaptan 120 mülteciyi ölümden kurtardı
Türk tanker gemisinin kaptanı, Tunus-Malta arasında boğulmak üzere olan 120 mülteciyi ölümden kurtarılmasını sağladı.

Beks Gemi İşletmeciliği yönetimindeki Beks Bodrum tanker gemisi, Tunus-Malta arasında seyir halindeyken batmak üzere olan mülteci teknesine fark etti.

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Geminin kaptanının mürettebatı bilgilendirilmesinin ardından boğulmak üzere olan 120 mültecinin bulunduğu tekneye yardım seferberliği başladı.

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Geminin mürettebatı, mültecileri gemiye alarak gıda yardımında bulundu.

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Ölüm kalım mücadelesinin yaşandığı o anlar bir gemi mürettebatı tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

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