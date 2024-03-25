Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte o oranlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faizleri sürpriz şekilde artırmasının ardından güncel banka mevduat faizleri yatırımcılarında odağında yer aldı.
Nakit parası olan ve birikimlerini 3 aylık vadeyle en yüksek faizi sunan bankalarda değerlendirmek isteyen vatandaşlar, hangi bankanın, ne kadar faiz oranı verdiğini merak ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) martta verdiği yılın üçüncü faiz kararının ardından bankalarda da faiz oranları güncelledi. Bazı bankalar yatırımcılara 3 aylık vadeyle yüzde 57'ye kadar faiz fırsatı vermeye başladı.
2024 mart ayı güncel banka mevduat faiz oranları, yatırımlarını 92 gün vadeyle faize yatırmak isteyen yatırımcıların radarında yer alıyor.
Nakit parası bulunan yatırımcılara büyük kazanç getirisi sağlayan mevduat faizleri, Merkez Bankası'nın politika faizini martta 5 puan artırmasıyla beraber yükseldi. Güncel faiz oranı yüzde 50 olurken bankalarda da mevduat faiz oranları yenilemeye gitti.
Mart 2024 itibarıyla ana para 1 milyon TL'ye yılda 3 aylık vade süresiyle en yüksek faiz veren bankalar işte şu şekilde;
AKBANK
Faiz oranı: Yüzde 57Vade Sonu Tutar: 1.136.114,75 liraNet Kazanç: 136.114,75 lira
ODEA
Faiz oranı: Yüzde 56Vade Sonu Tutar: 1.133.726,78 liraNet Kazanç: 133.726,78 lira
DENİZBANK
EN PARA
Faiz oranı: Yüzde 52Vade Sonu Tutar: 1.124.174,86 liraNet Kazanç: 124.174,86 lira
GARANTİ
Faiz oranı: Yüzde 46Vade Sonu Tutar: 1.109.846,99 liraNet Kazanç: 109.846,99 lira
FİBA
Faiz oranı: Yüzde 47,5Vade Sonu Tutar: 1.113.428,96 liraNet Kazanç: 113.428,96 lira
YAPI KREDİ
Faiz oranı: Yüzde 45Vade Sonu Tutar: 1.107.459,02 liraNet Kazanç: 107.459,02 lira