Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte o oranlar

Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte o oranlar
Kaynak: ntvpara
Güncel banka mevduat faiz oranları, TCMB faiz kararının ardından yatırımcıların odak noktasına yerleşti.
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Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte o oranlar 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faizleri sürpriz şekilde artırmasının ardından güncel banka mevduat faizleri yatırımcılarında odağında yer aldı.

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Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte o oranlar 2

Nakit parası olan ve birikimlerini 3 aylık vadeyle en yüksek faizi sunan bankalarda değerlendirmek isteyen vatandaşlar, hangi bankanın, ne kadar faiz oranı verdiğini merak ediyor.

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Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte o oranlar 3

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) martta verdiği yılın üçüncü faiz kararının ardından bankalarda da faiz oranları güncelledi. Bazı bankalar yatırımcılara 3 aylık vadeyle yüzde 57'ye kadar faiz fırsatı vermeye başladı.

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Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte o oranlar 4

2024 mart ayı güncel banka mevduat faiz oranları, yatırımlarını 92 gün vadeyle faize yatırmak isteyen yatırımcıların radarında yer alıyor.

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Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte o oranlar 5

Nakit parası bulunan yatırımcılara büyük kazanç getirisi sağlayan mevduat faizleri, Merkez Bankası'nın politika faizini martta 5 puan artırmasıyla beraber yükseldi. Güncel faiz oranı yüzde 50 olurken bankalarda da mevduat faiz oranları yenilemeye gitti.

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Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte o oranlar 6

Mart 2024 itibarıyla ana para 1 milyon TL'ye yılda 3 aylık vade süresiyle en yüksek faiz veren bankalar işte şu şekilde;

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Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte o oranlar 7

AKBANK

Faiz oranı: Yüzde 57

Vade Sonu Tutar: 1.136.114,75 lira

Net Kazanç: 136.114,75 lira

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Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte o oranlar 8

ODEA

Faiz oranı: Yüzde 56

Vade Sonu Tutar: 1.133.726,78 lira

Net Kazanç: 133.726,78 lira

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Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte o oranlar 9

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 56

Vade Sonu Tutar: 1.133.726,78 lira

Net Kazanç: 133.726,78 lira

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Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte o oranlar 10

EN PARA

Faiz oranı: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 1.124.174,86 lira

Net Kazanç: 124.174,86 lira

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Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte o oranlar 11

GARANTİ

Faiz oranı: Yüzde 46

Vade Sonu Tutar: 1.109.846,99 lira

Net Kazanç: 109.846,99 lira

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Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte o oranlar 12

FİBA

Faiz oranı: Yüzde 47,5

Vade Sonu Tutar: 1.113.428,96 lira

Net Kazanç: 113.428,96 lira

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Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte o oranlar 13

YAPI KREDİ

Faiz oranı: Yüzde 45

Vade Sonu Tutar: 1.107.459,02 lira

Net Kazanç: 107.459,02 lira

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