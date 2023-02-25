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Kahramanmaraş hayalet şehir gibi. Sokaklar sessiz, sokaklar kimsesiz

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından, şehrin ‘kalbi’ olarak nitelendirilen cadde ve sokaklar, akşam saatleri sonrasında adeta ‘deprem’ sessizliğine büründü.

Galeri Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 22:29
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Kahramanmaraş hayalet şehir gibi. Sokaklar sessiz, sokaklar kimsesiz

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler, 11 ili etkilerken büyük yıkımlar ve can kayıpları yaşanmasına neden oldu.

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Kahramanmaraş hayalet şehir gibi. Sokaklar sessiz, sokaklar kimsesiz

Binlerce binanın hasar gördüğü cadde ve sokaklar evlerin taşınması ve iş yerlerinin tahliye edilmesi ile şehrin kalbi olarak nitelendirilen Trabzon Caddesi, Hükümet Caddesi gibi cadde ve sokaklar adeta ‘deprem’ sessizliğine büründü.

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Kahramanmaraş hayalet şehir gibi. Sokaklar sessiz, sokaklar kimsesiz

Yaşanan üzücü depremin ardından her gün yüzlerce vatandaşın yaşadığı ve vakit geçirdiği caddelerden geriye kalan ise film senaryolarını aratmayan görüntüler kaldı.

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Kahramanmaraş hayalet şehir gibi. Sokaklar sessiz, sokaklar kimsesiz

Depremin ardından şehrin en işlek caddelerinde oluşan ‘sessizlik’ konusunda konuşan Kurtuluş Şükür, “Kahramanmaraş’ın en işlek caddesi olan Trabzon Caddesi'ndeyiz.

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Kahramanmaraş hayalet şehir gibi. Sokaklar sessiz, sokaklar kimsesiz

Tabi 3 haftasına kadar bu saatlerde bütün esnaflar açıktı, evler kullanılıyordu. İnsanlar bu caddede keyifli bir geziye çıkmışlardı ama bir felaketle bir depremle her yer adeta enkaza dönüştü.

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Kahramanmaraş hayalet şehir gibi. Sokaklar sessiz, sokaklar kimsesiz

Bu cadde şu an derin bir sessizlik içerisinde ve Trabzon Caddesi'ndeki enkazın büyüklüğü yaşadığımız felaketin büyüklüğünü bir kez daha göstermekte. Sözün bittiği yerdeyiz ve burası adeta hayalet şehre dönüşmüş durumda” dedi.

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Kahramanmaraş hayalet şehir gibi. Sokaklar sessiz, sokaklar kimsesiz

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