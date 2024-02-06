İmar barışı çıkartanları 3 gün müdahalede bulunmayanları unutma. Aslında o kimsesiz değildi anne babasının gülüydü

Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
İmar barışı çıkartanları 3 gün müdahalede bulunmayanları unutma. Aslında o kimsesiz değildi anne babasının gülüydü
Büyük depremin üzerinden 1 yıl geçti ama acılar hala taze. “Kimsesiz kız çocuğu” yazılı bir mezar depremin yıl dönümünde gündem oldu.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremlerde 11 il etkilendi. Binlerce insan yaralandı, binlercesi de vefat etti. Deprem enkazından geriye acı dolu anne-babalar, aileler, kardeşler, anılar ve fotoğraflar kaldı.

Bazı aileler ölen çocuklarının mezarına dahi ulaşamadı. Depremin yaşandığı günden itibaren insanlara günlerce yardım gidemedi. Çoğu ya soğuktan öldü, ya nefes alamadı. 3 gün boyunca hiç yardımın dahi gitmediği bölgeler oldu.

GÜNLERCE YARDIM GİTMEDİ

AKP iktidarında depremle ilgili hiçbir gelişmenin, önlemin alınmadığı da bu büyük depremlerden sonra gün yüzüne çıktı. Depremde hükümet sınıfta kaldı. İktidar, müdahale etmekte çok geç kaldı. Depremin ardından enkazdaki insanlara günlerce yardım gitmemişti.

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YENİ BİNALAR YIKILDI

Depremde çoğunluğun yeni binalar olması ise dikkat çekti. Deprem felaketinde evler kağıt gibi yıkıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Şubat 2019’da Hatay'da yaptığı mitingde, “Hatay’da 8 bin konut projesini hayata geçirdik. İmar barışıyla, toplam 205 bin Hataylı vatandaşımızın sorununu çözdük…” ifadelerini kullanmıştı.

AKP 21 yılda 8 imar affı çıkardı. Dayanıksız yapılan evlerin inşaatlarında kullanılan malzemeler de pes dedirtmişti.

KİMSESİZ KIZ ÇOCUĞU MEZARI

Depremde hayatını kaybeden bir kız çocuğuna ait olan mezar adeta hafızalara kazındı.

Ölen çocuğun mezarında ne ismi ne de kim olduğu yazıyor.

“Kimsesiz kız çocuğu” ifadesinin yer aldığı mezar tüm ihmali, çaresizliği gözler önüne sürüyor.

Felaketin en yürek burkan, en travmatik kısmı da ölen çocuklarına ulaşıp kendi elleriyle toprağa veremeyen ailelerin yaşadıkları oldu.

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