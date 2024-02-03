Kahramanmaraş ve Elazığ’da art arda deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 04.17'de kaydedilen sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bu depremden 18 dakika sonra ise bu kez Kahramanmaraş 3,5 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.

Merkez üssü Türkoğlu olan sarsıntı saat 04.35'te kaydedildi.

Deprem, 9,12 kilometre derinlikte oluştu.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de Elazığ'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,9, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen sarsıntının büyüklüğünü ise 3,3 olarak açıkladı.