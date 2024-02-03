Kahramanmaraş ve Elazığ’da art arda deprem

Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş ve Elazığ’da art arda deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 18 dakika sonra ise bu kez Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 04.17'de kaydedilen sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Bu depremden 18 dakika sonra ise bu kez Kahramanmaraş 3,5 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.

Merkez üssü Türkoğlu olan sarsıntı saat 04.35'te kaydedildi.

Deprem, 9,12 kilometre derinlikte oluştu.

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Öte yandan Kandilli Rasathanesi de Elazığ'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,9, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen sarsıntının büyüklüğünü ise 3,3 olarak açıkladı.

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