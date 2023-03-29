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Kahramanmaraş'ta 11 katlı ağır hasarlı bina sallandı, ekipler alarma geçti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 11 katlı binanın sallaması üzerine harekete geçen ekipler, emniyet şeridiyle güvenlik önlemi aldı. Konteynerde kalan yabancı uyruklu iki şahıs da tahliye edildi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 01:42
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Kahramanmaraş'ta 11 katlı ağır hasarlı bina sallandı, ekipler alarma geçti

Kahramanmaraş'ta 11 katlı ağır hasarlı bina sallandı, ekipler alarma geçti
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan 11 katlı Menekşe Apartmanı'nın sallanması üzerine ekipler harekete geçti. AFAD, itfaiye ve polis ekipleri, ağır hasarlı binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Trafik polisleri tarafından da bulvarın bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Binanın yakınındaki konteynerde kalan yabancı uyruklu iki şahıs tahliye edildi.

Konteynerde kalan Muhammed Murad, "Binanın yan tarafında iki tane konteyner var orada kalıyoruz. Bir sesler duyduk binadan, camlar da kırıldı, yola doğru düşmüş. AFAD ekipleri geldi 'Burada kalmayın' dediler. Binayı yıkacaklarmış" ifadesini kullandı. (İHA)

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