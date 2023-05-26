Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bağlı Yoğunoluk köyünde saat 15.32'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 1.8 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bağlı Yoğunoluk köyünde saat 15.32'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 1.8 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.