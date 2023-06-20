Kahramanmaraş’ta 3,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin saati 03.14 olarak kaydedilirken derinliği ise 6.97 kilometre olarak ölçüldü. (İHA)