Kahramanmaraş’ta 3,7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta 3,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin saati 03.14 olarak kaydedilirken derinliği ise 6.97 kilometre olarak ölçüldü. (İHA)

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