Kahramanmaraş’ta 3,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin saati 03.14 olarak kaydedilirken derinliği ise 6.97 kilometre olarak ölçüldü. (İHA)
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin saati 03.14 olarak kaydedilirken derinliği ise 6.97 kilometre olarak ölçüldü. (İHA)