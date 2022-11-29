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Kahramanmaraş'ta 5 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta, aralarında işçi servisinin de bulunduğu 5 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 16:07
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Kahramanmaraş'ta 5 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta 5 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı
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Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Lütfi Köçer Bulvarı SGK İl Müdürlüğü önünde, işçi servisi, 2 hafif ticari araç ile 2 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Olay yerine, AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Bu arada, Kahramanmaraş İl Jandarma Alay Komutanı Albay Tolga Yağan da kurtarma çalışmalarına katıldı. (AA)

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