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Kahramanmaraş'ta yüzük, sikke ve mühürlerin de içinde olduğu 60 obje ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, yüzük, sikke ve mühürlerinde içinde bulunduğu tarihi eser niteliği olduğu sanılan 60 objeye el konuldu.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 17:32
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Kahramanmaraş'ta 60 adet tarihi obje ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta yüzük, sikke ve mühürlerin de içinde olduğu 60 obje ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, M.A'nın tarihi eser satmak istediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, belirlenen adrese yaptıkları baskında tarihi eser niteliği taşıdığı sanılan yüzük, sikke ve mühürlerin de aralarında bulunduğu 60 obje ele geçirdi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. (AA)

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