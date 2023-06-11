Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta deprem

Editör: Osmancan Erok

Kandilli Rasathanesi’nin twitter’dan açıkladığı veriye göre, saat 11.30’da, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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