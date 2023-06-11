Kahramanmaraş'ta deprem

Editör: Osmancan Erok
Kandilli Rasathanesi’nin twitter’dan açıkladığı veriye göre, saat 11.30’da, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Osmancan Erok
Kandilli Rasathanesi’nin twitter’dan açıkladığı veriye göre, saat 11.30’da, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.