Kahramanmaraş'ta deprem

Editör: Ersoy Özdem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.22'de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4,6 olarak duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,5 olarak açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi ise 4,5 olarak duyurdu.
Editör: Ersoy Özdem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.22'de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4,6 olarak duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,5 olarak açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...