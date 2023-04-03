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Kahramanmaraş'ta depremzedeler enkazda eşyalarını arıyor

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sırasında, depremzedeler enkazlar arasında eşyalarını arıyor 

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 15:32
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Kahramanmaraş'ta depremzedeler enkazda eşyalarını arıyor

Kahramanmaraş'ta depremzedeler enkazda eşyalarını arıyor
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Editör: Osmancan Erok

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ya da yıkım kararı verilen binalarda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları Onikişubat ile Dulkadiroğlu ilçelerinde ekiplerce yürütülüyor.

Yıkılacak binaların çevresi polis ekiplerince şeritlerle kapatılıyor, daha sonra yapılar iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Bir yandan da yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi Maraş Çarşısı yakınında enkaz kaldırma çalışması sırasında vatandaşlar moloz yığınları arasında eşyalarını aradı.

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