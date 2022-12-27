Kahramanmaraş’ta ev yandı: 8 kişi güçlükle kurtarıldı

İHA

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi’ndeki bir evde sabah saatlerine doğru yangın çıktı. Sobadan etrafa saçılan küllerden kaynaklandığı belirlenen yangında binanın ilk katı alevler içinde kaldı.

Dumanlar üst kattaki 5 çocuk ve 3 yetişkinden oluşan yabancı uyruklu aileyi de etkiledi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İkinci katta mahsur kalan ailenin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler, hızlı müdahaleyle yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Dumandan olumsuz etkilenen 8 kişilik aile kontrollü bir şekilde binadan tahliye edilirken bölgede hazır bulunan sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangın nedeniyle ikamette maddi hasar oluştu. 5 çocuk ve 3 yetişkinden oluşan yabancı uyruklu ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.