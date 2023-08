Kahramanmaraş’ta hasar alan bina 130 kilo patlayıcı kullanılarak yıkıldı!

DHA'nın haberine göre; binanın yıkımı sadece 5 saniye sürdü.

Patlayıcı uzmanları binaya dinamit yerleştirdi

Pazarcık ilçesi, depremin merkez üssü olarak büyük hasar aldı. Ağır hasarlı binaların yıkımı için iş makineleri çalışırken, Belman Sitesi’nin bir bloğu için patlayıcı yöntemi tercih edildi. 12 katlı ve 33 daireli binanın yıkımı için patlayıcı uzmanları, binanın zemin katı başta olmak üzere birçok noktasına dinamit ve kapsül yerleştirdi.

Yıkım firması yetkilisi: “Binlerce bina acilen yıkılmalı”

Yıkım firmasının yetkilisi Mehmet Güler, Kahramanmaraş’ta binlerce binanın acilen yıkılması gerektiğini söyledi. Güler, “Bugün yapacağımız da bir başlangıç ve Pazarcık’ta olması da çok anlamlı. Burada kullandığımız patlayıcı madde dinamit ve kapsül. Bu bina 450 metrekareye oturuyor. 12 katlı binada 130 kilo dinamit 1514 adet de kapsüllerden kullanıyoruz. Ve bu kapsüllerin hepsinin birbirleriyle farklı zamanlarda patlamasını sağlıyoruz ki etrafta ses şiddeti, taş savrulması olmasın. Emniyet güçleri de gerekli her türlü tedbiri alıyor” dedi.

Güler ayrıca, her bir yıkım için ayrı bir ruhsat alındığını, bunun da yıkımı yavaşlattığını ifade etti. Güler, “Patlayıcı madde ile kontrollü yapı yıkımının olmazsa olmazı patlayıcı madde izin belgesi yani. Bir ruhsat ilçe bazında ada ada değil de komple ilçeyi kapsayacak şekilde çıkması lazım hız alabilmemiz için. Ben manyetoya bastıktan sonra 200 metre ileride bir bina yıkmak istersem bu ruhsat kapsamında yapamıyorum. Bizim ricamız lütfen İçişleri Bakanlığı bir genelge ya da başka bir şekilde il ya da ilçe bazında bir an önce bu yıkılacak binaların yıkılmasını sağlar. Yıkım ruhsatı almak yaklaşık 15 gün sürüyor ve her bir bina için topladığınız zaman yapıyor” diye konuştu.

Kaymakam fünyeyi ateşledi

Ekiplerin binaya patlayıcıları yerleştirmesi yaklaşık 3 saat sürdü. Daha sonra binanın yaklaşık 200 metre uzağına kablo çekildi. Polislerin de çevrede geniş güvenlik önlemi almasının ardından Pazarcık Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı fünyeyi ateşledi. Binanın yıkımı 5 saniye sürerken, herhangi bir yaralanma olmadığı görüldü.