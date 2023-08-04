Kahramanmaraş’ta hasar alan bina 130 kilo patlayıcı kullanılarak yıkıldı!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat’ta meydana gelen depremin ardından ağır hasar gören 12 katlı bir bina, 130 kilo patlayıcı kullanılarak kontrollü bir şekilde yıkıldı.

KAYNAK: DHA
Kahramanmaraş’ta hasar alan bina 130 kilo patlayıcı kullanılarak yıkıldı!

DHA'nın haberine göre; binanın yıkımı sadece 5 saniye sürdü.

Patlayıcı uzmanları binaya dinamit yerleştirdi

Pazarcık ilçesi, depremin merkez üssü olarak büyük hasar aldı. Ağır hasarlı binaların yıkımı için iş makineleri çalışırken, Belman Sitesi’nin bir bloğu için patlayıcı yöntemi tercih edildi. 12 katlı ve 33 daireli binanın yıkımı için patlayıcı uzmanları, binanın zemin katı başta olmak üzere birçok noktasına dinamit ve kapsül yerleştirdi.

Yıkım firması yetkilisi: “Binlerce bina acilen yıkılmalı”

Yıkım firmasının yetkilisi Mehmet Güler, Kahramanmaraş’ta binlerce binanın acilen yıkılması gerektiğini söyledi. Güler, “Bugün yapacağımız da bir başlangıç ve Pazarcık’ta olması da çok anlamlı. Burada kullandığımız patlayıcı madde dinamit ve kapsül. Bu bina 450 metrekareye oturuyor. 12 katlı binada 130 kilo dinamit 1514 adet de kapsüllerden kullanıyoruz. Ve bu kapsüllerin hepsinin birbirleriyle farklı zamanlarda patlamasını sağlıyoruz ki etrafta ses şiddeti, taş savrulması olmasın. Emniyet güçleri de gerekli her türlü tedbiri alıyor” dedi.

Güler ayrıca, her bir yıkım için ayrı bir ruhsat alındığını, bunun da yıkımı yavaşlattığını ifade etti. Güler, “Patlayıcı madde ile kontrollü yapı yıkımının olmazsa olmazı patlayıcı madde izin belgesi yani. Bir ruhsat ilçe bazında ada ada değil de komple ilçeyi kapsayacak şekilde çıkması lazım hız alabilmemiz için. Ben manyetoya bastıktan sonra 200 metre ileride bir bina yıkmak istersem bu ruhsat kapsamında yapamıyorum. Bizim ricamız lütfen İçişleri Bakanlığı bir genelge ya da başka bir şekilde il ya da ilçe bazında bir an önce bu yıkılacak binaların yıkılmasını sağlar. Yıkım ruhsatı almak yaklaşık 15 gün sürüyor ve her bir bina için topladığınız zaman yapıyor” diye konuştu.

Kaymakam fünyeyi ateşledi

Ekiplerin binaya patlayıcıları yerleştirmesi yaklaşık 3 saat sürdü. Daha sonra binanın yaklaşık 200 metre uzağına kablo çekildi. Polislerin de çevrede geniş güvenlik önlemi almasının ardından Pazarcık Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı fünyeyi ateşledi. Binanın yıkımı 5 saniye sürerken, herhangi bir yaralanma olmadığı görüldü.

d018ab4ac27c0781fa8a3ee837111c5e.jpg

686b95ea8284429453d9dd006a3ae4d0.jpg

9dda19d306057f559d796469ad29a25a.jpg

84916fe3eb3bfa4c6a952935e62d7700.jpg

3729283a255c84818c700a2002b985a9.jpg

9a5de8d9e6bba96d6f0aa8dfc86ad1dc.jpg

Öne Çıkanlar
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Son Haberler
Ceyda Düvenci beyaz gülün hikayesini anlattı Magazin
Ceyda Düvenci beyaz gülün hikayesini anlattı
BİM marketin deposuna ait açık alanda büyük yangın Güncel
BİM marketin deposuna ait açık alanda büyük yangın
SPK’dan 14 kişiye işlem yasağı Ekonomi
SPK’dan 14 kişiye işlem yasağı
Fatih Altaylı Disney'e teşekkür edeceğini böyle duyurdu '100 yıldır Atatürkçü yapamadığımız güruhu bir günde Atatürkçü yaptılar' Güncel
Fatih Altaylı Disney'e teşekkür edeceğini böyle duyurdu '100 yıldır Atatürkçü yapamadığımız güruhu bir günde Atatürkçü yaptılar'
Yayla evinin önünde otururken yorgun mermi isabet etti Güncel
Yayla evinin önünde otururken yorgun mermi isabet etti
Reklam panosunda mahsur kalan çocuğu, itfaiye kurtardı Güncel
Reklam panosunda mahsur kalan çocuğu, itfaiye kurtardı