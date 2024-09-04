Kahramanmaraş'ta minibüs domates yüklü traktöre çarptı! 10 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, bir minibüsün domates yüklü traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Afşin ilçesine bağlı Afşinbey Mahallesi'nde gerçekleşti. Henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, minibüsüyle seyir halindeyken, önünde ilerleyen traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktördeki domatesler etrafa saçıldı ve minibüsteki yolcular yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.

Yaralıların durumları hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmezken, polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.