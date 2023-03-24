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Kahramanmaraş’ta ramazanın ilk Cuma namazı kılındı

Kahramanmaraş’ta deprem sonrası ramazanın ilk Cuma namazı kılındı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 14:58
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Kahramanmaraş’ta ramazanın ilk Cuma namazı kılındı

Kahramanmaraş’ta ramazanın ilk Cuma namazı kılındı
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Bölgedeki camilerin yıkılması veya hasar görmesi nedeniyle Kahramanmaraş tarihi Ulu Camii meydanına Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan çadır mescitte depremzede vatandaşlar ve görevliler Ramazan'ın ilk cuma namazında saf tuttu.


Çadır mescitte yer bulamayan bir kısım cemaat, namazını dışarıya serilen hasırların üzerinde eda etti. Namazın ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.


Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı depremde yıkılan ve hasar gören camilerde ibadetlerin yerine getirilememesi nedeniyle afet bölgesine 500 çadır mescit kurdu.

Bu çadır mescitlerde Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve depremzedeler ibadetlerini yerine getirebilecek.

 

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