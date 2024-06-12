Kahramanmaraş'ta sahte altın operasyonu: 2 kişi gözaltında

Operasyonda, gram ve ayarlarıyla oynanmış çeyrek ve reşat altınlar ile külçe altınlar ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, darphanenin basması gereken altınları bastığı ve bazılarını gramaj ve ayarlarını düşürerek piyasaya sürmeye çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, M.A. ve M.A.T. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda ise 5 adet 21 ve 22 ayar reşat altın, 2 adet 22 ayar tam altın, 5 adet 22 ayar yarım altın, 6 adet 22 ayar yarım reşat altın, 2 adet 21 ayar yarım reşat altın, 2 adet 22 ayar Ata altın, 258 gram kesilmiş külçe altın, 2 adet 24 ayar külçe altın, 1 kilo 481 gram 24 ayar altın, 278 gram külçe altın, her biri 1.4 gram ağırlığında olan 40 adet çeyrek altın, 3 adet kesme astar, 7 adet kesilmiş altın astar, 185 adet basıma hazır altın pulu, 207 adet çeyrek altın, 12 adet basıma hazır 21 ayar altın, suçtan elde edildiği değerlendirilen 140 bin lira para ile altın basımında kullanılan kalıp ve malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.