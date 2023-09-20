Kahramanmaraş’ta şiddetli yağış ve dolu etkili oldu

Kahramanmaraş’ta etkili olan şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

KAYNAK: İHA
Kahramanmaraş’ta şiddetli yağış ve dolu etkili oldu

Akşam saatlerinde kentte etkili olan sağanak bazı noktalarda doluya dönüştü.

Şehrin yüksek kesimlerinde yer alan bazı yerleşim yerlerinde zemin beyaza büründü. Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bazı yollar şiddetli yağış sonrası göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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Yağış nedeniyle yüksek kesimlerdeki ağaçlar zarar gördü. Dolu nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, o anları cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı.

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Yağış anlarını kayıt altına alan bir vatandaş, “Birdenbire müthiş bir yağış başladı. Yarım saatten uzun bir süredir yağış devam ediyor. Evden dışarı çıkamıyorum yollar kapanmış” dedi.

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