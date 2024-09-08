Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 3 yaralı

İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşandı. Çarpmanın etkisiyle, her iki araç da savrularak sürüklendi. Olay yerine gelen ekipler, araçlarda yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra hastaneye götürdü. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde araçların çarpışması ve sonrasında yaşanan kargaşa net bir şekilde görüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatarak olayın detaylarını araştırıyor.