Uyuşturucu tacirlerine operasyon

İHA’nın haberine göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak çalışmalarını sürdürdü.

Narkotik ekipleri, bu çerçevede ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri bir şahsın üst aramasını yaptı. Aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Şahsın ikametiyle ilgili sorulara çelişkili beyanlarda bulunması üzerine savcılıktan alınan arama kararına istinaden evde arama yapıldı. Yapılan aramada 36,31 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

D.Ç. adlı şüpheli, gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli D.Ç., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.