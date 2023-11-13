Kahramanmaraş'taki ağaç 700 yıldır yalnız

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 7 asırlık olduğu tahmin edilen ve etrafında başka ağaç olmadığından dolayı yön bulma işini de gören yalnız Ardıç ağacı, görenlerin ilgisini çekiyor.

YALNIZ ARDIÇ

Ağaç Afşin ilçesi Büyüktatlar Mahallesi’nde Yalnız Ardıç Yaylası’nda bulunuyor. Eskiden kervanların geçtiği bir güzergâh olarak bilinen ve şimdide insanlar ile çobanlar yönünü “Yalnız Ardıç” ağacıyla buluyor.

Yalnız ardıç ağacı hakkında açıklama yapan Murtaza Kara, “Mahallemizde Yalnız Ardıç Yaylası diye bir yaylamız var. Bu yaylamız ismini 'Yalnız Ardıç' ağacından almıştır. Yaklaşık 7 asırlık olduğu tahmin edilmekte.

'Yalnız Ardıç' ağacının yaklaşık 10 kilometre etrafında başka ağaç olmadığından dolayı yön bulma işini de görmekte. Burası eskiden kervanların geçtiği bir güzergâhmış.

Şimdide insanlar ve çobanlar yönünü 'Yalnız Ardıç' ağacıyla bulmakta. Tıpkı deniz feneri görevini görmekte.

Yalnız Ardıç Yaylası eskilerde 150 hanenin yaylak olarak kullandığı bir bölgeydi. Şimdi hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın sayısı azaldığından bu sayı tekli hanelere düşmüştür” dedi.

TEK BAŞINA BÜYÜLEYEN BİR GÖRÜNTÜSÜ VAR

Fotoğrafçı Mehmet Gören ise “Tek başına yaylanın tam ortasında heybetiyle insanı büyüleyen bir görüntüsü var. 'Yalnız Ardıç' ağacının etrafını dönerek etrafına baktığınızda başka herhangi bir ağaç göremezsiniz.

'Yalnız Ardıç' ağacı deseler de adıma buradan geçen insanların hem yön bulma hem de oturup güneşten korunma görevini yaptığımdan dolayı yalnız değilim diye haykırıyor adeta" ifadesini kullandı.