"Kahrolsun feminist kadınlar" diyerek video çektiği esnada bir kadın çantasıyla kafasına vurdu

Bir şahıs "Karakoldan yeni çıktım. Erkek haklarını savunmaya devam edeceğim. Kahrolsun feminist kadınlar. Baş düşmanımızdır feminist kadınlar. Allah kahretsin onları" diyerek video çektiği esnada mor çantalı bir kadın kendisine saldırdı.