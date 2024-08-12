Kahvaltı sırasında cinnet geçiren adam babasını öldürdü, anne ve kardeşini yaraladı

Saldırıda Ümit Kaya’nın babası yaşamını yitirirken, anne ve kardeşi yaralandı. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Ümit Kaya, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, sabah 06.00 sıralarında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde gerçekleşti. Kahvaltı sırasında bir tartışma sonucu sinirlenen 37 yaşındaki Ümit Kaya, cinnet geçirerek ailesine bıçakla saldırdı. Eşi, “Eşim cinnet geçiriyor” şeklinde bağırarak durumu çevredeki vatandaşlara bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Ümit Kaya ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemede, baba Cemil Kaya’nın hayatını kaybettiği, anne Hanım Kaya ve kardeşi Bülent Kaya’nın ise yaralı olduğu belirlendi.

Saldırgan Ümit Kaya’nın birkaç gün önce psikolojik sorunları nedeniyle doktora başvurduğu öğrenildi. Mahalle sakini Emrah Karakoyun, “Adamın eşi cama çıkıp ‘Eşim cinnet geçiriyor’ diye bağırıyordu. Çocuğu tanıyorduk, iyi biriydi. 3-4 gün önce hastaneye götürdüklerinde psikolojik bir hastalığı olduğunu söylemişlerdi. Sabah kahvaltı sırasında ne olduysa ailesini bıçaklamış. Babası hayatını kaybetmiş, anne ve kardeşi yaralıymış. Polis ekipleri de şahsı gözaltına aldı” dedi.