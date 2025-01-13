Kahvaltı sofralarında sakın sokmayın! Bu yiyecekler kanser yapıyor

İşlenmiş etlerin, kanser riskini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda diyabet gibi kronik hastalıkların gelişmesine de zemin hazırladığı belirtildi. Uzmanlar, bu tür gıdaların aşırı tüketilmesinin uzun vadede ölümcül sonuçlar doğurabileceğini uyardı.

İŞLENMİŞ ETLER VE KANSER RİSKİ

İşlenmiş etlerin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri, özellikle kanser riskinin artmasıyla ilişkilendirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), işlenmiş etleri "kesinlikle kanserojen" olarak sınıflandırdı.

WHO'nun 2015 yılında yaptığı bir araştırma, işlenmiş etlerin, özellikle kolorektal kanser (bağırsak kanseri) riskini artırdığını gösterdi.

Zeka açan kahvaltı ortaya çıktı! İşte uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar...

Yapılan çalışmalar, her gün 50 gramdan fazla işlenmiş et tüketmenin, kolorektal kanser riskini yüzde 18 oranında artırabileceğini ortaya koydu.

Dünya Kanser Araştırmaları Fonu'ndan Dr. Anna Miller, bu konuda şu uyarıda bulundu:

"İşlenmiş etler, nitrat ve nitrit gibi kimyasal maddeler içerir. Bu maddeler, vücutta kanserojen bileşiklere dönüşebilir. Bu nedenle, özellikle yüksek oranda işlenmiş etlerin tüketilmesi, kansere yol açabilir."

DİYABET VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR

İşlenmiş etlerin sadece kanser riskini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda diyabet ve kardiyovasküler hastalıklarla da ilişkilendirildiği bilinmekte.

Birçok bilimsel çalışma, işlenmiş etlerin içeriğindeki yüksek tuz, doymuş yağ ve şekerin, insülin direncine yol açarak diyabet riskini artırdığını göstermekte. Ayrıca, bu tür etler yüksek miktarda sodyum içerdiğinden, kan basıncını yükselterek kalp hastalıklarını tetikleyebilir.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. John Smith, "İşlenmiş etlerdeki yüksek sodyum ve doymuş yağ oranı, kalp hastalıkları ve hipertansiyon riskini artırır. Ayrıca, diyabetin gelişiminde de önemli bir rol oynar. Bu gıdaların aşırı tüketimi, insülin direncine yol açarak, uzun vadede tip 2 diyabete yol açabilir" dedi.

İŞLENMİŞ ETLERİN İÇERİĞİ: NEDEN TEHLİKELİ?

İşlenmiş etler, genellikle etin tütsülenmesi, tuzlanması, kurutulması ya da kimyasal maddelerle işlenmesi yoluyla hazırlanır. Bu işleme süreçleri sırasında et, nitratlar, nitritler ve amonyak türevleri gibi potansiyel olarak zararlı kimyasallarla temas eder. Bu kimyasallar, kanserojen etkiler yaratabilir ve vücutta zararlı bileşiklere dönüşebilir. Örneğin, sosis, salam ve pastırma gibi ürünler, genellikle nitratlarla korunur ve bu maddeler, bağırsaklarda kanserojen bileşiklere dönüşebilir.

Beslenme bilimleri profesörü Prof. Dr. Emily Johnson, bu kimyasalların tehlikeleri hakkında şu bilgileri verdi:

"İşlenmiş etlerdeki nitratlar ve nitritler, vücutta kanserojen bileşiklere dönüşebilir. Bu bileşikler, özellikle bağırsaklarda kanser hücrelerinin oluşmasına neden olabilir. Ayrıca, bu kimyasallar kalp hastalıkları ve diyabet gibi kronik hastalıkların gelişimini de tetikleyebilir."

Kahvaltıda tüketildiğinde kanser yapan besinler uzman görüşlerinden ortaya çıktı!

SAĞLIKLI KAHVALTI SEÇENEKLERİ

İşlenmiş etlerin sağlığa zararlarını göz önünde bulundurursak, sabah kahvaltılarında daha sağlıklı alternatifler tercih etmek önemli.

Uzmanlar, protein ve vitamin açısından zengin, taze ve işlenmemiş gıdaların kahvaltıda tercih edilmesini öneriyor. Özellikle sebzeler, tam tahıllar, doğal peynirler ve organik yumurtalar, sağlıklı ve besleyici kahvaltı seçenekleri arasında yer alır.

beslenme uzmanı,Dr. Sarah Thompson, kahvaltı için sağlıklı alternatifler hakkında şu önerilerde bulundu:

"Kahvaltıda işlenmiş etler yerine, taze sebzeler, tam tahıllar ve protein açısından zengin gıdalar tercih edilmelidir. Ayrıca, sağlıklı yağlar içeren avokado, ceviz ve zeytinyağı gibi gıdalar da iyi birer kahvaltı alternatifi olabilir."