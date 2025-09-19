Kahvaltıda ekmeğe sürüp yiyenler yandı! Öldürüyor

Kahvaltı sofralarının en sevilen lezzetlerinden labne peyniri, hafif tadı ve kremsi yapısıyla yıllardır milyonlarca insanın favorisi olmayı sürdürdü.

Orta Doğu mutfağından dünyaya yayılan bu yoğurt bazlı yumuşak peynir, ekmek üzerine sürülerek tüketildiğinde pratik bir seçenek olarak öne çıktı. Ancak, son bilimsel araştırmalar ve uluslararası beslenme uzmanlarının değerlendirmeleri, labne peynirin aşırı tüketiminin beklenmedik sağlık riskleri taşıdığını gözler önüne serdi. Özellikle yüksek sodyum ve doymuş yağ içeriği, kalp damar hastalıklarından obeziteye kadar geniş bir yelpazede sorunlara zemin hazırladı.

Healthline dergisinde yayımlanan bir derleme çalışmasında, labne peynirinin bir ons (yaklaşık 28 gram) porsiyonunda günlük sodyum ihtiyacının yüzde 23'üne yakın bir oran taşıdığı vurgulandı. Bu oran, hipertansiyon hastaları için alarm zillerini çaldırdı; çünkü Amerikan Kalp Derneği'ne göre, fazla sodyum alımı kan basıncını yükselterek felç ve kalp krizi riskini artırdı.

Beslenme uzmanı ve fonksiyonel tıp doktoru Dr. Josh Axe, "Labne peyniri gibi fermente süt ürünlerinin probiyotik faydaları olsa da, yüksek sodyum seviyesi mide kanseri riskini tetikleyebilir. Günlük tüketimi 1-2 yemek kaşığıyla sınırlamak şart" diye ifade etti.

Bilimsel literatürde, peynir tüketiminin genel etkilerini inceleyen meta-analizler de bu bulguları destekledi. Nutrients dergisinde yayımlanan bir sistematik inceleme, doymuş yağların fazla alımının kardiyovasküler hastalık riskini yüzde 10-15 oranında yükselttiğini gösterdi.

Labne peyniri, yoğurt süzülerek elde edildiği için krema peynirine kıyasla daha düşük kalorili görünse de, tam yağlı versiyonlarında bulunan doymuş yağlar metabolizmayı yavaşlattı ve kilo alımına katkıda bulundu.

Eat This Not That! dergisinde yer alan bir raporda, diyetisyen Mary Sabat, "Aşırı peynir tüketimi kabızlık, şişkinlik ve kilo artışı gibi sorunlara yol açar; çünkü yüksek yağ içeriği sindirimi zorlaştırır" şeklinde uyardı.

Benzer şekilde, Advances in Nutrition dergisinin derlemesi, günlük 40 gram peynir alımının bile kalp hastalığı riskini düşürebileceğini belirtse de, bu faydanın aşırı tüketimde tersine döndüğünü ve obezite olasılığını artırdığını ekledi.

Uluslararası uzmanlar, labne peynirinin probiyotik zenginliğinin bağırsak sağlığını desteklediğini kabul etmekle birlikte, riskleri göz ardı etmemeyi vurguladı.

Consumer Reports'ta görüş bildiren mikrobiyolog Robert Hutkins, "Fermente ürünler gibi labne, faydalı bakterilerle dolu olsa da, sodyum yükü kan basıncını yükseltir. Düşük sodyumlu versiyonları tercih edin" dedi.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Walter Willett ise, peynir tüketiminin genel mortalite riskini etkilemediğini belirten bir meta-analizde, "Aşırı alımda doymuş yağlar LDL kolesterolü yükseltir ve uzun vadede damar tıkanıklığına neden olur" uyarısında bulundu.

Bu görüşler, PMC'de yayımlanan bir şemsiye derlemede de doğrulandı. Burada peynir tüketiminin kanser ve diyabet risklerini artırabileceği, özellikle enerji alımı ayarlanmadığında meme kanseri olasılığını yüzde 43'e varan oranlarda yükselttiği kaydedildi.

Uzmanlar, dengeli bir yaklaşım önerdi. Dr. Axe, labne peynirini haftada 3-4 kez, sebzeli salatalar veya tam tahıllı ekmeklerle tüketmeyi tavsiye etti. Düşük yağlı ve tuzsuz seçenekler, probiyotik faydaları korurken riskleri minimize etti.

Kahvaltı rutini değiştirilmeden, porsiyon kontrolüyle labne peyniri sofralarda kalmaya devam etti – ama bu kez daha bilinçli bir şekilde.