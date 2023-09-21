Kahvaltıda onları sofradan kaldırın

Editör: Naim Arıoğlu

Kilo Aldıran Kahvaltılıklar, Yağlı Beyaz Peynir, Gevrek, Meyve Suyu, Karbonhidrat İçeren Yiyecekler, ‘Yulaf ‘ Fazla Tüketildiğinde Kilo Aldırıyor.

Gece uykuda vücudumuz uzun süre besin almaz. Sabah uyandığımız zaman hissettiğimiz boşlukta ise kahvaltı yapmaya ihtiyaç duyarız. Kahvaltı vücudumuz için çok önemli bir öğündür. Bu öğünü atlamak, gün içerisinde enerji kaybı yaşanmasına neden olur. Peki, kahvaltı yaparken yediğimiz gıdalara dikkat etmezsek kilo alır mıyız? Bu sorunun cevabı ne yazık ki evet! Kahvaltının ilk öğün oluşu ve gün içerisinde vücudun bunu yakacağı düşüncesi oldukça yanlıştır. Sağlıklı bir vücut için önemli olan kahvaltı öğününde neler yersek kilo almak durumunda kalırız? Kilo almak gerçekten bu kadar kolay mı? Kilo almak aslında vücudumuzun yakabileceğinden fazla kaloriyi almasıdır.

YULAF

Yulafın faydası saymakla bitmez. Genellikle kilo verme aşamasında kullanılan yulaf, fazla tüketilmesi ile kilo alımına neden olabilir. Kahvaltı öğününde kullanılan yulaf ezmesini pişirerek ekmek yerine tüketebilirsiniz.

FINDIK EZMESİ

Kahvaltı öğününde tüketeceğiniz şekerli fındık ezmesi ile kilo almanızı hızlandırırsınız. Kahvaltımızda, ekmeğimizin üzerine sürdüğümüzde çayımızı yudumlarken yediğimiz fındık ezmesi, kilo aldıran kahvaltılıkların ilkidir. Bu elebaşı özelliğe sahip olan fındık ezmesini fazla yememeye özen gösterin.

Meyve Suyu

Sabahları çaydan önce aldığımız meyve suyu, kahvaltıda kilo almamıza yardımcı olan bir içecektir. Doğal meyve suları sağlığımız için faydası olmasının yanında, kahvaltıda fazla tüketilmesi kilo almamızı sağlayabilir.

Tahin

Tahinin 100 gramı içerisinde 600 kalori bulunmaktadır. Kilo aldıran besinler içerisinde hatırı sayılır bir besindir. Pekmez ile tahini karıştırıp, ekmeğe sürmeyi kim sevmez ki? Bu üçlünün bir araya gelmesi ile kilo almamızı sağlayabileceğini unutmayın!

Çikolata

Kahvaltıda ekmeğe sürülen çikolata ile iki kat proteini vücudumuza vermiş oluyoruz. Bitter Çikolata normal çikolataya oranla daha az kalori içerir. Eğer illa kahvaltıda çikolata yemek istiyorsanız mutlaka bitter çikolatayı tercih etmelisiniz.

Yağlı Beyaz Peynir

Protein kadar kalsiyum açısından zengin olan peynir, kahvaltımızın olmazsa olmazıdır. İçerisinde bulunan bileşenler sayesinde sabah yenilen peynir bizi tok tutacaktır. Ama fazla tüketiyor ve yağlı peynir seviyorsanız eğer, kilo almanızı sağlayacağını unutmayın.

Gevrek

Görünüşte çok sağlıklı olarak nitelendirebileceğiniz, bir kase süt içerisine koyacağınız kahvaltılık gevreğin tüketilmesi sonucunda hiç ummadığınız bir oranda kalori alabilir, hatta bu da yetmiyormuş gibi çok hızlı bir şekilde acıkıp, öğle yemeğine saldırabilirsiniz. Kahvaltılık gevrekleri doyurucu olmadığı gibi aksine, çabuk acıktırması ile bilinmektedir.200 kalorilik doyurucu olmayan bu kahvaltı tercihi yerine, geleneksel kahvaltı seçerek çok daha sağlıklı beslenebilirsiniz.

Ekmek

Tahıllı ekmekler, beyaz eklere oranla daha sağlıklıdır. Ekmek tüketimini kahvaltıda fazla yaparsanız, kilo almanıza neden olacaktır. Kahvaltınızda 2 dilim ekmeğin üzerinde yememeye özen gösterdiğinizde, günlük ihtiyacınızı karşılamış olursunuz.

Karbonhidrat İçeren Yiyecekler

Sabah kalktığınızda evinizin yakınında fırın varsa bu kokuya doğru gidebilir ve sıcak poğaçalardan birkaç tane alabilirisiniz. Karbonhidrat olarak zengin olan bu yiyecekleri, kahvaltıda tükettiğiniz zaman kilo almaya başlayacağınızdan emin olabilirisiniz. Kilo almakistemiyorsanız. Her gün poğaça yemekten uzak durmanızda yarar var.

Tam Yağlı Süt

1 litre tam yağlı süt 600 kalori içermektedir. Günlük almanız gereken kalori miktarını ayarlayarak bu yararlı gıdayı tüketmeniz kilo almamanız açısından önemli.