Canını seven kahvaltıda tüketmez. Yıllardır kandırıldığımızı açıkladı. Ünlü doktordan hayat kurtaran uyarılar

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Fransız doktor Jessie Inchauspe’den dikkat çeken kahvaltı açıklamaları geldi. Doktor Jessie Inchauspe, kahvaltıda yapay meyve suyu tüketmeyi bıraktığımızda vücudumuzun daha sağlıklı olacağını duyurdu.

Inchauspe, bu alışkanlıktan vazgeçmenin günlük şeker iniş çıkışlarını da önleyeceğini dile getirdi.

Jessie Inchauspe, “Size çok uzun zamandır sabahları portakal suyu içmeniz gerektiği ve bunun size enerji vereceği konusunda öğütlerde bulunuyorlar ancak bunların hepsi yalan” sözlerini kullandı.

Ünlü doktor, “Ayrıca yorgunluk, açlık ve iştah artışına da neden olabilir” dedi.

Dr. Chris van Tulleken da şekerli yiyeceklerin doyum hissini engellediğini açıkladı.

MEYVE SUYUNUN ZARARLARI NELERDİR?

-Meyve suları bazı kimyasalları içerebilir

-Meyve sularının besin değeri fazla değildir

-Meyve suları bol miktarda şeker içerir

-Meyve suyu diyabet riski yaratabilir

-Meyve suyu kadınlarda gut hastalığına yol açabilir

HAZIR MEYVE SULARI HASTALIĞA SEBEP OLUR MU?

Hazır meyve sularında, meyve özünün haricinde bol miktarda katkı maddesi ve meyve aroması bulunur.

Bunların yanında içlerinde sofra şekeri ve fruktoz şurubu da eklenir.

Bu tür kimyasalların içinde olmasıyla birlikte hazır meyve suları, meyve suyu özelliğini neredeyse kaybederler.

İçeriğinde olan kimyasallar, kimyasal tadı vermezler ve tüketen kişi tarafından anlaşılmazlar.

Bu yüzden bol tüketildiklerinde birçok hastalığa davetiye çıkarırlar.