Kahve zincirinde oturan gençlere tepki: 'Filistin’de ölen bebekleri gördünüz mü?'

Kaynak: Haber Merkezi
Kahve zincirinde oturan gençlere tepki: 'Filistin’de ölen bebekleri gördünüz mü?'

Kahve zincirinde oturan gençlerin masasına giderek, “Yurt dışında yaşıyorum orada bile bu kadar rağbet yok, size yazıklar olsun. Kahveniz güzel mi? Filistin’de ölen bebekleri gördünüz mü?” diye tepki gösteren kadın gündem oldu

Bir kahve zincirini şubesinde oturan gençlerin masasına giden bir kadın, yaptığı çıkışla sosyal medyada gündem oldu. Yurt dışında yaşadığını belirten kadın, kahve zincirine gösterilen ilgiye ve Filistin’de yaşanan olaylara dikkat çekerek gençlere sert eleştirilerde bulundu.
Kadın, gençlerin masasındaki kahveleri işaret ederek, “Ben yurt dışında yaşıyorum orada bile Starbucks’a bu kadar rağbet yok, size yazıklar olsun. Kahveniz güzel mi? Filistin’de ölen bebekleri gördünüz mü?” şeklinde konuştu. Bu anlar, olay anında cep telefonlarıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede gündem oldu.

İlgili Haberler
YRP Akhisar İlçe Başkanlığı’na Kaplan atandı
YRP Akhisar İlçe Başkanlığı’na Kaplan atandı
Son Haberler
GSS kapsamında olanlar dikkat! Bakan Işıkhan açıkladı: 'Yüzde 40 artırdık' Gündem
GSS kapsamında olanlar dikkat! Bakan Işıkhan açıkladı: 'Yüzde 40 artırdık'
Dünürler bıçaklar sopalarla birbirine girdi: 6 yaralı Yerel Haberler
Dünürler bıçaklar sopalarla birbirine girdi: 6 yaralı
Milli atletimiz Ersu Şaşma Olimpiyat 5'incisi Spor
Milli atletimiz Ersu Şaşma Olimpiyat 5'incisi
Sırıkla atlama yarışmasında korkutucu anlar: Sırık kırıldı Video
Sırıkla atlama yarışmasında korkutucu anlar: Sırık kırıldı
Askeri helikopterle kaçan başbakan! Yazarlar
Askeri helikopterle kaçan başbakan!
Halk TV'den Ece Üner atağı Yazarlar
Halk TV'den Ece Üner atağı
Kendinizi dinlendirin farkına varın kendinizin Yazarlar
Kendinizi dinlendirin farkına varın kendinizin