Kahve zincirinde oturan gençlere tepki: 'Filistin’de ölen bebekleri gördünüz mü?'

Bir kahve zincirini şubesinde oturan gençlerin masasına giden bir kadın, yaptığı çıkışla sosyal medyada gündem oldu. Yurt dışında yaşadığını belirten kadın, kahve zincirine gösterilen ilgiye ve Filistin’de yaşanan olaylara dikkat çekerek gençlere sert eleştirilerde bulundu.

Kadın, gençlerin masasındaki kahveleri işaret ederek, “Ben yurt dışında yaşıyorum orada bile Starbucks’a bu kadar rağbet yok, size yazıklar olsun. Kahveniz güzel mi? Filistin’de ölen bebekleri gördünüz mü?” şeklinde konuştu. Bu anlar, olay anında cep telefonlarıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede gündem oldu.