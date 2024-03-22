Kahvede tek başına okey oynayan Ahmet artık yalnız değil!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olan ve yalnız başına 4 ıstaka ile okey oynarken çekilen videosu viral olan Ahmet Doğan, ilçenin gençleri tarafından yalnız bırakılmamak için kahvede oyun oynamaya başladı. Haberin medyada yer almasının ardından, Doğan'ın yalnızlığına son vermek isteyen gençler, kahvede toplandı.

Kahvede gençlerle bir araya gelen Ahmet Doğan, okey masasında keyifli vakit geçirdi. Bu anlar, gençler tarafından sosyal medyada da paylaşıldı ve büyük ilgi gördü. Video kısa sürede viral oldu ve Ahmet Doğan ile gençlerin bir arada keyifli zaman geçirmesi, takdirle karşılandı.