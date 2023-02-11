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Kahveyi sakın böyle içmeyin. Zararları büyük oluyor

Diyetisyen Melike Çetintaş, “Kahveyi yemeklerin hemen üzerine içmemeye özen gösterin. Çünkü kahvenin içerisinde bulunan tanenler vücudumuzdaki demir emilimini de engeller” sözlerini kullandı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 10:33
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Kahveyi sakın böyle içmeyin. Zararları büyük oluyor

Kahveyi sakın böyle içmeyin. Zararları büyük oluyor
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CNN Türk’te yer alan habere göre; Uzman Diyetisyen Diyetisyen Melike Çetintaş kahve hakkında önemli bilgiler açıkladı.

Melike Çetintaş, “Kahveyi yemeklerin hemen üzerine içmemeye özen gösterin. Çünkü kahvenin içerisinde bulunan tanenler vücudumuzdaki demir emilimini de engeller. Bu durumun önüne geçmek için de yemeklerden 1,5-2 saat sonra içmek en doğru seçenek olacaktır” dedi.

Kahve, hepimizin gün içerisinde en sık tükettiği içeceklerden birisi. İçeriğindeki kafein ve antikoksidant bileşenler sayesinde kalp rahatsızlıkları, kanser, Alzheimer, demans gibi hastalıklardan koruyucu etkisi yıllardır bilinmekte. Bununla birlikte uyarıcı içeriği sayesinde fiziksel ve zihinsel performansı arttırıyor. Tabii ki en çok merak ettiklerimizden birisi gün içerisinde tükettiğimiz kahvenin kilomuza olan etkisi.

Yapılan birçok çalışma kafeinin metabolizmayı hızlandırıcı, uyarıcı etkileri nedeniyle kilo vermeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Ancak bu etkinlik çok yüksek bir orana sahip değildir. Kahvenin kilo vermeyi desteklemesi için içerisinde şeker, krema, süt, aroma verici şurup gibi bileşenler olmaması gerekir. Son dönemdeki çalışmalarda ise fazla miktarda kafein almanın insülin seviyelerinde olumsuz etki yarattığını ve yağlanmayı arttırdığını göstermektedir. Ayrıca fazla kahve tüketmek kan basıncını arttırabilir. Vücudunuzun ödem toplamasına neden olabilir. Peki diyetteyken ne kadar kahve tüketebilirsiniz?

Günde 2-3 fincan kahve tüketmek yağ kaybını desteklerken, 4-5 fincan ve üzerinde kahve tüketimi yağ artışına ve vücudun ödem toplamasına neden olur. Tabii ki tüketilen kahvenin sütsüz, kremasız ve şekersiz olması diyetiniz açısından oldukça önemli. Her kahve çeşidinde farklı miktarda kafein bulunur. Diyette tüketebileceğiniz kahve çeşitlerinin kafein miktarları: -Türk kahvesi 1 fincan: 65 mg (Günde 3 adet tüketilebilir) - Filtre kahve 120 mg (Günde 2 kupa tüketilebilir) - Espresso 130 mg (Günde 2 kupa tüketilebilir) - Americano 100 mg (Günde 2 kupa tüketilebilir) Şekersiz sade kahvenin zararsız olduğunu düşünmeyin, önemli olan içeriğindeki kafein miktarı. Kilo vermek için 2-3 fincanı geçmemelisiniz.

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